Fedon 4 milioni in rosso riacquista le sue azioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIALERIABELLUNO L'assemblea degli azionisti di Giorgio Fedon & Figli, l'azienda bellunese di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria, quotata sul mercato Aim Italia, ha approvato il bilancio d'esercizio 2017 chiuso con una perdita di 4 milioni di euro. La copertura della perdita di esercizio verrà effettuata mediante l'utilizzo di riserve. Il cda tenutosi subito dopo l'assemblea dei Soci ha affidato a Maurizio Schiavo l'incarico di implementare la politica industriale del Gruppo, in particolare il progetto di relocation della...