Fedez investe nella trevigiana Zerogrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCIAL NETWORKTREVISO Che il progetto abbia potenzialità notevoli lo dimostra il fatto che ha già raccolto un milione e trecentomila euro di finanziamenti e tra gli investitori c'è anche un nome noto come Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, cantante tra i più in voga della musica italiana e star dei social, oltre ad una serie di affermati imprenditori ed esperti del mondo digitale come Mauro Del Rio (Capital B!), Fabio Cannavale (attraverso Boost Heroes), Nicola Lamberti (fondatore di TrovaPrezzi), Marco Ferrari e Marco Franciosa...