BANCHE LOCALI

VENEZIA Federazione Nord Est: Lorenzo Liviero presidente, vice vicario Giacomo Giacobbi di CortinaBanca.

Definito il vertice dell'organismo che riunisce tutti le banche di credito cooperativo che fanno parte del gruppo nazionale Cassa Centrale Banca. La nomina è avvenuta in occasione dell'insediamento del cda della Federazione nella storica sede del credito cooperativo a Padova, rimasta interamente in capo alla neocostituita associazione in seguito agli accordi di scissione consensuale con la Federazione Veneta delle Bcc. Presidente il rodigino Lorenzo Liviero (vicepresidente vicario Banca Veneto Centrale), vice vicario Giacomo Giacobbi (vicepresidente CortinaBanca), vicepresidente Maurizio Salomoni Rigon (presidente Banca Alto Vicentino). A capo del collegio sindacale è stato indicato Piergiorgio Bandolin. Il cda composto in totale da 6 membri è completato dai consiglieri Carlo Antiga (presidente di Banca Prealpi San Biagio), Edo Dalla Verde (presidente Cassa Rurale di Vestenanova) e Giovanni Vianello (presidente Banca Adria Colli Euganei). «Con la Federazione del Nord Est il territorio si arricchisce di un attore importante che saprà sostenere, in maniera organizzata e maggiormente strutturata, lo sviluppo delle nostre comunità di riferimento», ha dichiarato Liviero.

