IL SUMMIT

ROMA Jackson Hole si fa virtuale. Il consueto appuntamento annuale della Fed fra le montagne del Wyoming cambia pelle con la pandemia e, per la prima volta nella sua storia, diventa digitale. Per i banchieri non ci sarà quindi nessuna passeggiata nello scenario mozzafiato del Gran Teton National Park: tutto sarà a distanza. Ma non per questo l'appuntamento è meno importante: i problemi da affrontare per le banche centrali sono molti e le armi da dispiegare per risolverli sono sempre meno dopo anni di aiuti e una pandemia che ha costretto a un blocco dell'economia. Non un semplice stop o uno scivolone ma una vera e propria inchiodata dalla Cina agli Stati Uniti. Ora, è la consapevolezza generale, la situazione economica sta migliorando dopo il Grande Lockdown ma l'incertezza è molta. La Fed, così come la Bce, lo continuano a ripetere: la priorità è quella sanitaria, perché se non si contiene il coronavirus non ci può essere ripresa. Jerome Powell lo ha detto a chiare note al termine dell'ultime riunione della Fed di luglio: il destino dell'economia americana «dipenderà dall'andamento» del coronavirus, il fattore centrale che detta il ritmo della ripresa. A Powell, dal palcoscenico di Jackson Hole, spetta il compito di spiegare le prossime mosse della Fed che, preoccupata dalla bassa inflazione e dai bassi tassi di interesse che minano le sue capacità di combattere le recessioni, ha trascorso buona parte del 2019 a rivedere le sue politiche e i suoi standard, valutando fra le ipotesi un approccio più rilassato sul fronte dell'inflazione.

