Fca vende Magneti Marelli con una cedola da 2 miliardi

L'OPERAZIONEROMA Un altro pezzo pregiato dell'industria italiana finisce all'estero, questa volta in Giappone. Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha annunciato ieri di aver perfezionato la vendita di Magneti Marelli, la controllata che produce componenti per l'auto, a Calsonic Kansei per circa 5,8 miliardi di euro. L'operazione consentirà alla casa guidata da Mike Manley di distribuire un dividendo straordinario di 1,3 euro per azione, pari a un totale di circa 2 miliardi. Alla Exor della famiglia Agnelli, che controlla il 28,98% di Fca, andrà...