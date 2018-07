Fca rimbalza in Borsa, debutta Manley

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Sulle condizioni di Sergio Marchionne non ci sono novità, all'ospedale universitario di Zurigo il manager è sempre grave, ma stabile. A Torino la vita va avanti, ma l'atmosfera non è delle più allegre: in un attimo la galassia del Lingotto ha perso sia il suo leader operativo sia il manager più importante in Italia e in Europa, uomini che erano in azienda rispettivamente da 14 e da 28 anni. Per il secondo giorno di fila è andata avanti la riunione del Gec, il comitato esecutivo di Fca, la prima senza l'ex amministratore...