I CONTI

ROMA Il peso della pandemia e del lockdown incidono sui conti trimestrali Fca, ma l'impatto è inferiore al previsto e il ceo Michael Manley mostra ottimismo sulla seconda parte dell'anno grazie ad un significativo rimbalzo.

L'evoluzione della situazione, però, è ancore troppo fluida per fare previsioni certe. L'azienda ha mostrato il suo vigore facendo forza sugli asset più pregiati. Ha alleggerito solo di poco i suoi investimenti, gran parte dei quali indirizzati alla transizione ecologica ed al passaggio alla mobilità elettrificata nelle quali il gruppo è fortemente impegnato, soprattutto in Italia. Nel trimestre la perdita è stata contenuta in un miliardo di euro, ma la forza propulsiva di Fiat Chrysler che è concentrata in Nord America è riuscita a tenere i conti di quella fondamentale region in zona positiva.

MANTENUTI GLI INVESTIMENTI

Le consegne di veicoli nel periodo sono crollate (-63% a livello globale, i ricavi sono scesi del 56% a 11,7 miliardi) a 424.000 unità e il free cash flow industriale è stato negativo per 4,9, con investimenti di 1,7 miliardi, appena 300 milioni in meno dello stesso periodo dello scorso anno. La liquidità resta rassicurante, a 17,5 miliardi dai quali sono esclusi 4,5 miliardi dei 6,3 del prestito erogato da Intesa San Paolo.

Il peggio sembra passato e sia le performance che il flusso di cassa sono notevolmente migliorati nel mese di giugno. «Il nostro secondo trimestre ha mostrato come le azioni decisive e il contributo straordinario delle nostre persone abbiano consentito a Fca di contenere l'impatto della crisi dovuta al Covid-19. Mentre l'azienda resta vigile sulla salute e sulla sicurezza dei propri dipendenti, i nostri stabilimenti sono ora operativi, la rete ha ripreso le vendite sia nelle sedi che online e abbiamo la flessibilità e la forza finanziaria per portare avanti i nostri piani» ha dichiarato l'ad.

BUONE LE PROSPETTIVE

Manley, il quale ha confermato che dopo l'estate riprenderanno a pieno regime gli impianti europei, mentre quelli Usa non effettueranno pausa per alimentare una domanda in ripresa e uno stock che è stato molto assottigliato nel periodo peggiore per il virus. «Crediamo che il secondo trimestre sia stato il più duro del 2020, e, anche se restiamo cauti sull'impatto della pandemia, pensiamo che potremo avere un finale di annata solido - ha proseguito il ceo - è stata un'esperienza da cui abbiamo imparato molto e dalla quale usciremo più forti di prima». Il manager britannico ha puntato i riflettori sulla svolta ecologica e sui numerosi modelli in arrivo che stanno ancor più del previsto alimentando la domanda: «Forniremo un portafoglio di veicoli elettrificati di alta tensione che contribuiranno a garantire il rispetto delle normative sulle emissioni e sui consumi di carburante sempre più rigorose in tutto il mondo. L'elettrificazione è al centro della nostra strategia e sta crescendo in modo significativo nel 2020». Il manager ha concluso parlando della fusione con i francesi, la cosa attualmente più importante che porterà alla nascita del terzo colosso del settore: «Il processo verso la fusione con Psa va avanti nei tempi previsti, continuiamo a fare buoni progressi e recentemente abbiamo annunciato insieme che il nome del nuovo gruppo sarà Stellantis. I grandi marchi e loghi non cambieranno». Il closing sarà entro i tempi previsti, la fine del primo trimestre del 2021. Non preoccupa neanche l'indagine aperta dell'Antitrust di Bruxelles sulla posizione dominante nei veicoli commerciali.

Giorgio Ursicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

