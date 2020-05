AUTOMOBILE

ROMA Dopo le polemiche fari ancora puntati sul maxi-prestito con garanzia dello Stato richiesto da Fca a Intesa Sanpaolo. Ma l'ex Fiat ha fatto sapere che il finanziamento da 6,3 miliardi verrà speso tutto in Italia. Ha suscitato tensioni il tentativo dell'azienda che nel 2014 ha spostato la sede in Olanda di salire sull'Arca di Noè messa a disposizione delle società in difficoltà con il decreto Liquidità. A richiedere il prestito è però Fca Italy, che ha la sede a Torino ed è dunque autorizzata a beneficiare della garanzia pubblica fornita attarverso la Sace, la controllata di Cassa depositi e prestiti. Il Lingotto programma di impiegare il prestito per investire nelle sue attività produttive e industriali in Italia e coprire i costi del personale.

Fca occupa nel Belpaese 53.417 persone distribuite in 16 stabilimenti produttivi e 26 poli di ricerca e sviluppo. Ma i 6,5 miliardi di prestito con garanzia statale richiesti dall'azienda, che al massimo nel 2021 si fonderà con il colosso francese Psa, stanno facendo comunque molto discutere. Tuttavia il decreto Liquidità non sbarra la strada al finanziamento, anzi. Il provvedimento destina le garanzie alle imprese con sede in Italia con un fatturato individuale superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro, un numero di dipendenti sul territorio nazionale superiore o uguale a cinquemila unità, e ai finanziamenti di importo superiore ai 375 milioni di euro. Nel caso in cui Intesa San Paolo, principale finanziatore del prestito, darà parere favorevole, il dossier passerà alla controllata di Cassa depositi e prestiti per un'istruttoria preliminare e poi al ministero dell'Economia, a cui spetta valutare l'operazione prima di autorizzare la garanzia con un decreto ad hoc.

