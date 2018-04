Fca, è record di vendite negli Stati Uniti ma in Italia il gruppo di Marchionne frena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOROMA Boom di vendite Fca in America e il titolo dell'azienda controllata da Exor si impenna a Piazza Affari guadagnando il 7,3% (chiusura a 17,7 euro). Il gruppo italo-americano guidato da Sergio Marchionne ha stabilito diversi record nel mese di marzo, ma soprattutto ha ottenuto eccellenti risultati con il brand Jeep, il più globale e quello con più prospettive di crescita. Per Fiat Chryser meno bene sono andate le cose in Italia, dove per il secondo mese di fila il mercato ha registrato un segno meno spingendosi a -5,8% con un...