Fca: Corte Ue conferma gli aiuti Stato, ora dovrà pagare 23 milioni di tasse

TORINO La Corte di giustizia europea ha dato ragione alla Ue: Fiat Chrysler Automobile (Fca)dovrà pagare al Lussemburgo 23,1 milioni di euro in «tasse arretrate». La Commissione europea aveva stabilito all'epoca che Fca aveva usufruito di «un vantaggio fiscale indebito». Il ricorso dell'azienda è stato respinto. «Fca è delusa per la decisione e sta valutando i prossimi passi da fare. La questione non è comunque rilevante per il gruppo», commenta un portavoce dell'azienda. Fca era convinta di avere fornito «solide spiegazioni» alla...