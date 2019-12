Fca, confermati gli investimenti in Italia dopo l'intesa con Psa

ROMA «Il piano di investimenti di Fca da 5 miliardi per l'Italia va avanti». Ci sarà «piena occupazione entro il 2022» e nessuna chiusura di stabilimenti si vede all'orizzonte. Erano le rassicurazioni che speravano di avere i sindacati, e sono puntualmente arrivate ieri nel corso dell'incontro a Mirafori con Pietro Gorlier, il responsabile delle attività europee, che insieme a Pietro De Biasi, responsabile relazioni industriali, ha spiegato molti dettagli sulle prospettive dell'accordo Fca-Psa. Certo è ancora presto per capire come si eviterà la cannibalizzazione dei marchi. «Verificheremo le sinergie sulle piattaforme, sui modelli e sui motori», ha detto Marco Bentivogli, segretario generale Fim, al termine dell'incontro. Mentre per quanto riguarda la presenza dei rappresentanti sindacali nel board, «si dovrà ragionare sui criteri per la scelta». E sono anche da approfondire le strategie sul mercato asiatico, «un punto debole dell'alleanza» per Bentivogli. Tra gli aspetti importanti apprezzati un po' da tutte le sigle sindacali, ci sono le garanzie sulle piattaforme in Italia di media e alta gamma: «Si andranno ad integrare con quelle Psa e non a sovrapporre», ha promesso Gorlier pronto a snocciolare tutte le potenzialità di un gruppo che conterà circa 400mila dipendenti e farà leva sul radicamento «negli Stati Uniti e in Nord America, per Fca, e in Europa, per Psa». Ma dire che non saranno chiusi stabilimenti non equivale a garantire il numero di occupati. Del resto, «anche oggi gli stabilimenti sono aperti, ma lo sono con metà delle persone in cassa integrazione», ha sottolineato Francesca Re David (Fiom-Cgil).

