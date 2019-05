Fca chiude il caso dieselgate negli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOROMA Fiat Chrysler Automobiles mette un punto definitivo allo scandalo dieselgate negli Stati Uniti. La Corte Usa ha dato il suo via libera alle intese che la filiale americana della casa automobilistica aveva raggiunto a gennaio scorso con l'agenzia Environmental Protection Agency (EPA), il Dipartimento di Giustizia (DOJ), il the California Air Resources Board (CARB), lo Stato della California (e tutti gli altri 49 stati) e l'ente U.S. Customs and Border Protection, per un valore complessivo di 800 milioni di dollari che Fca pagherà...