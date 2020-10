IL PREMIO

VENEZIA Il maestro non molla. «Ancora oggi vado in fabbrica dalle 9 alle 12 e poi ritorno al pomeriggio dalle 12 alle 18, cerco di dare una mano ai miei figli in un momento così complicato come l'attuale, in futuro penserò a badare ai nipoti», spiega Fausto Ballin, 70 anni, l'imprenditore calzaturiero della Riviera del Brenta che ha fondato nel 1978 insieme alla moglie Maria Rosa il marchio Moda di Fausto di Vigonovo (Venezia) e ieri ha ricevuto il premio Mam, Maestro d'Arte e Mestiere 2020, per i protagonisti dell'eccellenza creativa italiana. «È importante tramandare alle nuove generazioni il saper fare dei grandi maestri. Questo straordinario patrimonio rende grande il nostro Paese», osserva il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese. Un'eccellenza che Ballin, padre dell'attuale presidente dell'Acrib Gilberto, ha sempre portato avanti con cura. «Noi facciamo calzature per donne normali che si vogliono prendere uno sfizio», racconta il fondatore di una realtà da 8 milioni di fatturato e 70 addetti che esporta per l'85%. Ricerca continua, innovazione nei materiali e precisione tecnica caratterizzano le sue scarpe. «Quelle a cui sono più affezionato sono le Decollette con tacco importante», sottolinea con un pizzico di civetteria. Calzature che danno vertigine ma che «rimangono sempre comode». Ballin è un figlio d'arte e ha avuto una grande scuola: «Ho iniziato a lavorare subito dopo la scuola a 15 anni da René Caovilla, dove mio padre Ernesto era capo fabbrica, lì ho fatto tutti i lavori alla manovia», cioè con la macchina che per le operazioni di montaggio e orlatura. Nel 1968 il diploma alla scuola dei Calzaturieri di Stra, 10 anni dopo la grande avventura. Si parte a produrre per altre aziende della Riviera, poi nel 1981 la creazione del marchio Moda di Fausto. «Nessuna banca ci ha aiutato, ce l'abbiamo fatta grazie a un'officina meccanica che ci ha prestato per un anno gratis le sue macchine - ricorda Fausto -. Era un mondo difficile, ma ci si aiutava. Oggi invece avviare una nuova attività sarebbe quasi impossibile. Troppa burocrazia». E ci si è messo anche il Covid. «Quest'anno sarà da lacrime e sangue, chiuderemo in calo del 30-40%, ma con tenacia e pazienza ne verremo fuori» assicura lui.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

