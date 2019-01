Fattura elettronica, l'operazione va avanti per i commercialisti: solo piccoli disguidi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA L'Agenzia delle Entrate garantisce che tutto sta filando liscio. Ma il decollo della Fatturazione elettronica, stando a quanto denunciano i professionisti, sta avvenendo in maniera complicata. «Gravi malfunzionamenti e blocchi sul sistema» sono stati denunciati ieri dall'Anc (Associazione nazionale commercialisti), che in una nota ha segnalato problemi oltre che sulla piattaforma pubblica dell'Agenzia delle Entrate, che già in mattinata accoglieva i navigatori con un Impossibile raggiungere sito, anche sui sistemi di invio...