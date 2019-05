Fassati e Maioli confermati al timone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Credit Agricole Italia rinnova il consiglio per il prossimo triennio con la conferma di Giampiero Maioli come ceo e di Ariberto Fassati presidente. L'assemblea ha anche provveduto ad approvare il bilancio di esercizio 2018 che si è chiuso con un utile netto individuale di 252 milioni di euro nel 2018, mentre quello del gruppo bancario Crédit Agricole Italia si attesta a 274 milioni di euro. Il risultato netto aggregato del Crédit Agricole in Italia nel 2018 è invece pari a 793 milioni di euro. Tutti risultati record che dimostrano...