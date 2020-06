L'INDAGINE

ROMA L'Antitrust punta il dito su Autostrade per l'Italia, L'Authority ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Aspi per carenze informative e mancato adeguamento del pedaggio, secondo quanto rende noto un comunicato. Nel dettaglio, il procedimento è volto ad accertare la sussistenza di «presunte pratiche scorrette relativamente all'autostrada A/16 Napoli/Canosa, nel mancato adeguamento del pedaggio autostradale a fronte della riduzione delle corsie di marcia nonché di specifiche limitazioni ad 80 km/h della velocità massima consentita, nei due sensi di marcia, per lunghi tratti del percorso, con conseguente rilevate aumento dei tempi di percorrenza». L'istruttoria riguarda tutte le tratte della rete gestite da Aspi, nelle modalità informative riguardanti le procedure di rimborso attivabili in caso di peggioramento del servizio per riduzioni delle corsie di marcia o per specifiche limitazioni alla viabilità. Il riferimento dell'Antitrust è al rimborso dei pedaggi deciso «in modo del tutto volontaristico» da Aspi sull'A14 a Natale scorso, ha replicato la società, di fronte a «rilevanti rallentamenti di traffico dovuti ad attività di cantiere o a restringimenti di carreggiata», che possono aver interessato i viaggiatori. Una scelta che non ha interessato invece la A16, dove «non si verificarono disservizi rilevanti» e dove esiste già un limite imposto di 80 km all'ora. Aspi confida dunque di «dimostrare l'assoluta correttezza del proprio operato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA