Farmaceutica, Bristol-Meyers vicina alle nozze con Celgene

IL RISIKONEW YORK Bristol-Meyers spiana la strada al completamento delle sue nozze da 90 miliardi di dollari con Celgene. Il colosso cede Otezla, il farmaco per la psoriasi e l'artrite psoriasica, ad Amgen per 13,4 miliardi di dollari, rimuovendo così un ostacolo importante per il via libera antitrust al matrimonio con Celgene. L'operazione è l'ultimo mega accordo in ordine temporale nel settore farmaceutico dove è in atto un vero e proprio risiko, con i colossi tradizionali impegnati a rafforzare e ampliare il loro portafoglio di...