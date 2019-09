Facebook sceglie Luxottica per gli occhiali intelligenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEVENEZIA Facebook si è alleato con Luxottica per lanciare entro pochi anni occhiali intelligenti per la realtà aumentata che potrebbero sostituire gli smartphone. Il progetto ha già un nome in codice: Orion.Secondo la rete americana Cnbc, il gigante dei social ha unito le forze con Luxottica per produrre occhiali pensati per sostituire i cellulari di ultima generazione: teoricamente infatti potrebbero permettere agli utenti di fare telefonate, mostrare informazioni su un piccolo schermo e trasmettere in tempo reale quanto visto...