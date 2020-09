LA SFIDA

VENEZIA Poco più di un anno fa era atterrato ad Agordo in visita allo stabilimento gioiello di Luxottica a braccetto col presidente Leonardo Del Vecchio. Ieri Mark Zuckerberg e la sua Facebook hanno annunciato che insieme al gigante Essilux svilupperanno gli occhiali del futuro, smart e digitali. Un vecchio progetto che Leonardo Del Vecchio aveva cercato di sviluppare nel 2014 con Google, poi fallito. Oggi il fondatore e presidente di EssilorLuxottica ci riprova con un altro gigante del web. Ma questa volta si vuole bruciare le tappe e si scommette che il salto nel futuro sia a portata di mano: il primo occhiale smart sarà griffato Ray-Ban (icona americana da anni nella scuderia Luxottica) e verrà lanciato nel 2021.

Ad annunciare il progetto smart glasses è stato proprio Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California. «La partnership unirà le app e le tecnologie di Facebook, i marchi e la leadership negli occhiali di Luxottica e le tecnologie all'avanguardia delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari - si spiega in una nota congiunta -. Il primo prodotto sarà Ray-Ban. Combinerà assieme il meglio delle due realtà nell'obiettivo di dare vita a occhiali smart che i consumatori abbiano davvero il desiderio di indossare».

REALTÀ AUMENTATA

Si punta a sviluppare occhiali per la realtà aumentata, leggeri e indistinguibili da normali occhiali da sole. Nel frattempo, Facebook distribuirà ad alcuni dipendenti e collaboratori Project Aria, occhiali che serviranno per raccogliere dati per elaborare il software per il Ray-Ban del futuro. «Abbiamo trovato in EssilorLuxottica un partner altrettanto ambizioso che metterà a disposizione la sua esperienza e i suoi marchi d'eccellenza per realizzare i primi occhiali smart davvero alla moda», ha affermato Andrew Bosworth, vice presidente di Facebook Reality Labs. «Con questa collaborazione stiamo aprendo la strada a una nuova generazione di prodotti destinati a cambiare il modo in cui guardiamo il mondo», ha commentato Rocco Basilico, capo della divisione di Luxottica che studia proprio questi dispositivi. Nome del prodotto, specifiche, funzionalità, prezzi, verranno resi noti con l'avvicinarsi del lancio nel 2021. L'attesa è già iniziata per un oggetto che promette di rivoluzionare la vita come l'iPhone.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

