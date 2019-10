Facebook nel mirino di Europa e Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Una sentenza contraria già pronta a cambiare il web, partner finanziari che abbandonano la nave Libra, l'annunciata criptovaluta, e il rischio di essere ospiti poco graditi per qualunque Autorità mondiale. La settimana appena conclusa è stata a dir poco difficile per Facebook. Per Mark Zuckerberg sembra non tirare un vento favorevole su nessuna delle sponde dell'Oceano Atlantico. Bruxelles e Washington hanno rimesso nel mirino la piattaforma social che, quindi, si trova davanti alla consueta necessità: cambiare nella forma...