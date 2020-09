IL RICONOSCIMENTO

ROMA Fabrica Immobiliare Sgr è stata premiata come «Impresa d'eccellenza nel real estate», durante il 28° Forum organizzato da Scenari Immobiliari a Santa Margherita Ligure. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, ha consegnato il riconoscimento con la seguente motivazione: «Fabrica è diventata una realtà immobiliare caratterizzata dall'innovazione dei prodotti, dalle residenze universitarie a quelle tradizionali, negli uffici a misura d'uomo e nel commerciale di alta gamma. Con una base e una presenza importante nella Capitale. Qui opera anche nel contesto del Gruppo Caltagirone in importanti sviluppi di riqualificazione urbana». «Sono orgoglioso di questo premio ha commentato Alessandro Caltagirone, vice presidente di Immobiliare Caltagirone - che riconosce la capacità di questa società e del suo management di rinnovarsi costantemente, percependo con prontezza l'evoluzione del mercato e proponendo prodotti attuali e di qualità». A ritirare il premio, dedicato alle imprese italiane che si sono distinte maggiormente per i risultati raggiunti nel settore immobiliare è stato Giovanni Maria Benucci, amministratore delegato di Fabrica Immobiliare Sgr. «Questo riconoscimento ha detto - sarà uno stimolo a fare sempre meglio nell'interesse dei nostri investitori, puntando a nuove iniziative sul nostro mercato ed a diventare punto di riferimento anche per investitori internazionali interessati ad investire nel paese».

Durante il forum si è parlato delle prospettive del settore. Dopo il forte impatto della pandemia anche il comparto immobiliare è previsto, secondo le risposte del sondaggio fatto tra i partecipanti al Forum, in ripresa nel medio periodo, mentre è ancora stabile il prossimo anno, con compravendite in moderato aumento nel comparto residenziale, mentre i prezzi resteranno fermi. Per il 2021 il 26% degli intervistati vede un lieve miglioramento dell'industria immobiliare, privilegiando in oltre il 40% dei casi una certa stabilità. Per i prossimi 3-5 anni gli scenari ipotizzati sono più rosei e in quasi il 60% dei casi viene previsto un piccolo miglioramento, con la stabilità che scende a valori in torno a 25%. Il 44% degli intervistati si esprime positivamente verso un incremento moderato delle compravendite residenziali nel 2021 e solo un (34%) verso una situazione di stabilità. Sul fronte dei prezzi, invece, prevale la cautela che in 4 casi su 10 si traduce in una previsione di stabilità mentre solo in 2 casi su 10 si azzarda un incremento moderato. Secondo invece il «Quarto Osservatorio sulla sostenibilità e sulla sicurezza», realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Johnson Controls, la riqualificazione degli ospedali italiani vale non meno di 6,2 miliardi nei prossimi 10 anni che diventano tra 27 ed 30 in un'ottica di lungo periodo.

A. Bas.

