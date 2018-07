F2i è interessata ad Asco holding: l'offerta scuote l'assemblea dei soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIATREVISO «È solo una manifestazione d'interesse», tenta di minimizzare Giorgio Della Giustina, presidente di Asco Holding.. Ma tanto basta per destabilizzare l'assemblea dei soci e disegnare scenari fino a oggi imprevedibili. LA PROPOSTAIl Fondo F2i - che tra i suoi azionisti ha colossi come Cassa Depositi e Prestiti, gruppi bancari come Unicredit e Intesa San Paolo e alcune fondazioni del calibro di Fondazione Cariplo - ha formalizzato l'intenzione di entrare nella Holding con un'importante partecipazione e offrendosi di pagare le...