TRASPORTO AEREOROMA Sugli aerei i minori e le persone disabili o a mobilità ridotta devono viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costi aggiuntivi. A metterlo in chiaro, con tanto di sanzioni e risarcimenti in caso di violazione, è l'Enac, l'Ente per l'aviazione civile guidato da Pierluigi Di Palma. Stop quindi ad una pratica odiosa attuata da varie compagnie low cost, ma prevista pure dalle sorelle maggiori. L'Enac ha...