Export record ma non basta. Stevanato: un club per far rete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(m.cr.) Un club di imprenditori per fare squadra sull'estero. Assindustria Venetocentro lancia un progetto innovativo all'insegna dell'export, l'ingrediente fondamentale per la crescita dell'economia veneta negli ultimi 10 anni (col record del + 29,9%, più 5 miliardi, per 23,5 miliardi tra Padova, che va meglio, e Treviso), che potrebbe puntellare l'industria regionale nella crisi che potrebbe arrivare. «Io vedo il bicchiere mezzo pieno, in Cina per esempio il mercato continua a crescere e continua ad avere bisogno di merci e prodotti...