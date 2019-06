Export, Emilia Romagna batte ancora Veneto Bonomo (artigiani): «Puntare di più sulle Pmi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAVENEZIA Esportazioni, il Veneto cresce meno della media nazionale e viene staccato dall'Emilia Romagna che si conferma sempre di più la seconda regione per vendite all'estero grazie probabilmente anche a più decisi investimenti in ricerca e sviluppo. Il presidente della Confartigianato del Veneto Agostino Bonomo: «Preoccupano calo extra Ue e la fuga dell'Emilia Romagna. Bene i settori a maggiore presenza di piccole medie imprese».I dati Istat del primo trimestre di quest'anno hanno registrato, per il Veneto, una variazione positiva...