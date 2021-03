MODA

TORINO Exor, la holding della famiglia Agnelli, investe ancora nel lusso e acquista il 24% di Christian Louboutin, maison famosa per le scarpe da donna con la suola rossa. Un'operazione da 541 milioni di euro per accelerare lo sviluppo della società al fianco dei suoi fondatori, che sarà perfezionata nel secondo trimestre dell'anno e porterà la holding guidata da John Elkann a nominare due dei sette consiglieri di amministrazione. Una nuova mossa nel settore dopo l'investimento da 80 milioni, con Hermes, in Cina per fare crescere il brand Shang Xia, ma nessuna intenzione - fa sapere Exor - di diventare un nuovo gigante del lusso. Ogni investimento è un caso a sé e viene considerato singolarmente per cogliere nuove significative opportunità di sviluppo. La holding continuerà a operare in più settori, dall'auto ai trattori, dalle assicurazioni al lusso.

A Piazza Affari la società degli Agnelli guadagna il 5%, ma volano anche gli altri titoli della galassia: Stellantis sale del 5,8%. Fondata nel 1991, Christian Louboutin è uno dei più importanti nomi del lusso mondiale: la società è riuscita a diversificare le sue attività in altri segmenti, quali calzature da uomo, pelletteria, accessori e bellezza.

