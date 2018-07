Ex Popolari venete, rimborsi a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIOVENEZIA Soci Popolari venete: risparmiatori a Roma per premere per il varo dei decreti attuativi della legge per il rimborso da 100 milioni. «Se non vengano approvati c'è il rischio di non rimborsare nessuno quest'anno e di perdere i primi 25 milioni - avverte Patrizio Miatello dell'associazione Ezzelino da Onara -. C'era l'impegno del premier Conte che sarebbe stato il primo atto del nuovo governo, invece nulla. Ci si dice che il Consiglio di Stato avrebbe dato il suo via libera, ma anche su questo punto non vi sono certezze....