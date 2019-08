EX POPOLARI TREVISO L'operazione indennizzi ai risparmiatori azzerati delle ex

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EX POPOLARITREVISO L'operazione indennizzi ai risparmiatori azzerati delle ex Popolari venete e delle altre banche in liquidazione entra nella fase operativa: con la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta ufficiale, il ministero dell'Economia ha attivato l'apposito portale internet, tramite il quale, da ieri, è possibile registrarsi e inviare la domanda di rimborso. L'associazione Ezzelino III da Onara riferisce che alle 9.14 di ieri ha inoltrato la prima delle richieste per conto di propri associati, preparate sulla base delle...