Ex Popolari, il Fisco bastona le imprese

IL CASOVENEZIA Ex Popolari venete, arrivano gli accertamenti del Fisco per chi ha detratto le perdite sulle azioni in portafoglio. L'ex vice ministro all'economia veneziano Enrico Zanetti lancia l'allarme: «Oltre al danno delle azioni dal valore azzerato, c'è la beffa dei controlli fiscali per chi ha detratto le perdite». Un allarme subito rimbalzato in Parlamento con un'interrogazione del vice presidente del Copasir Adolfo Urso (Fratelli d'Italia), mentre il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin ha depositato una proposta di legge...