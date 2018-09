Ex Popolari, associazioni a Roma contro la nuova legge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOVENEZIA (m.cr.) Ex Popolari venete, associazioni degli ex azionisti a Roma per protestare contro la nuova legge sui rimborsi proposta dalla maggioranza alla Camera nel decreto Milleproroghe e in votazione già oggi. «Se passano gli emendamenti del M5S e avvallati dal sottosegretario Massimo Bitonci che riducono al 30% il ristoro ai risparmiatori derubati (tetto 100.000 euro) e slitta al 31 gennaio la pubblicazione del Regolamento, siamo pronti alla protesta - avverte Franco Conte, presidente Codacons Veneto - denunceremo i...