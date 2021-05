Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Proprio mentre Invitalia si appresta a nominare i propri amministratori nel consiglio di Acciaierie d'Italia, lo scontro che ha opposto ArcelorMittal e il governo italiano per l'Ilva ha le sue ultime propaggini in un contenzioso per il mancato pagamento di 3 milioni di euro. Lunedì sera i legali di Acciaierie d'Italia (Adih), ArcelorMittal Italy e ArcelorMittal hanno notificato a Invitalia una domanda di arbitrato. Oggetto: «Il pagamento di...