Ex Ilva, salta lo scudo penale il Pd subisce la linea dei 5Stelle

IL PROVVEDIMENTOROMA Addio alla norma sullo scudo penale all'ex Ilva. Dopo tante polemiche e tormenti, si torna al punto di partenza: manager di ArcelorMittal e commissari straordinari a Taranto non potranno usufruire di nessuna esimente penale, neanche per gli interventi in attuazione del piano di risanamento ambientale. Il compromesso studiato dallo staff dell'allora ministro del Mise, Luigi Di Maio, inserito nel decreto imprese è saltato. Sono stati proprio i Cinquestelle (una pattuglia di ben 17 senatori) a impuntarsi, minacciando di far...