Ex Ilva, nuovo duello Arcelor-Di Maio: «Il governo vuole chiudere l'acciaieria»

LA TRATTATIVAROMA «Si stia lavorando contro la nostra l'azienda», denuncia ArcelorMittal. «Nessuno vuole far chiudere l'acciaieria», la replica di Luigi Di Maio. Clima rovente ieri al Mise e pochissimi passi avanti al tavolo sull'Ilva di Taranto. Con le parti - governo e ArcelorMittal - ancora lontanissimi sulla manleva giudiziaria per i nuovi amministratori per vicende relative alle gestioni precedenti, sulla cassa integrazione chiesta per quasi 1.400 dipendenti e sugli strumenti per aumentare il livello di sicurezza. Problema questo,...