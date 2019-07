Ex Ilva, lunedì nuovo vertice della task force sulla sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ACCORDOROMA Si riunirà lunedì prossimo la «task force» composta dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) ed Rls (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza) firmatarie dell'intesa ministeriale del 15 luglio e tecnici aziendali (Risorse Umane, Operations, Sicurezza e Salute, Ambiente) per esaminare i Piani di manutenzione delle aree degli impianti dello stabilimento siderurgico di Taranto. Dopo l'incidente sul lavoro del 10 luglio scorso al quarto sporgente portuale, costato al vita al 40enne gruista Mimmo Massaro, trascinato in...