Ex Ilva, governo in un vicolo cieco

IL CASOROMA «La cancellazione dello scudo penale non c'entra nulla. Le difficoltà di AncelorMittal derivano dalle difficoltà del mercato dell'acciaio, innescate dalla crisi dell'auto e dalla guerra dei dazi». Stefano Patuanelli, ministro allo Sviluppo economico, anche ai sindacati ha ripetuto ciò che va dicendo da tempo. Ma è evidente che la questione della tutela penale non è affatto chiusa.Patuanelli e il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, costretti a fare i conti con una parte dei 5Stelle contraria (come ha confermato...