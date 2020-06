IL CASO

Messo sul lastrico dagli enti pubblici che non pagavano la sua azienda, al punto da trovarsi a scegliere di saldare gli stipendi e i contributi dei dipendenti anziché versare l'Iva all'erario, un imprenditore polesano dovrà subire due procedimenti. Dopo quello amministrativo, per cui ha già sborsato quasi mezzo milione di euro, anche il processo penale, nel quale rischia da sei mesi a due anni di reclusione. L'ha stabilito la Corte Costituzionale, respingendo le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Rovigo, con un'ordinanza depositata l'altro giorno.

I RITARDI

Era stato il giudice Antonio Bortoluzzi a portare il caso all'attenzione della Consulta, dopo che l'avvocato Anna Osti aveva posto in udienza il problema di costituzionalità. La vicenda era cominciata durante la Grande Crisi di un decennio fa, a causa dei pagamenti tardivi della pubblica amministrazione all'impresa rodigina, che opera nel riciclo dei rifiuti. «Troppi mesi di ritardo nel saldo delle fatture spiega l'avvocato Osti avevano determinato un effetto domino. Il mio assistito non aveva un'esposizione particolarmente grave con le banche, che però a quel punto avevano preteso il rientro delle garanzie. L'imprenditore non voleva licenziare nessuno e ci è riuscito, onorando tutti gli impegni sul fronte degli stipendi e dei contributi sia Inps che Inail, tanto che l'azienda è rimasta in piedi ed è pure tornata in bonis. Era rimasta indietro solo l'Iva, per l'anno di imposta 2013».

IL FISCO

Un conto da 374.136 euro, finito al centro del procedimento tributario, che si era concluso con il versamento al Fisco di 496.066,51 euro, comprensivi di sanzioni per 43.480,01 e interessi per 23.575,50, dilazionati in venti rate. Un importo così alto da indurre il Tribunale a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649 del codice di procedura penale. Quest'ultimo vieta infatti di sottoporre un imputato, già prosciolto o condannato in via definitiva, a un nuovo giudizio penale per lo stesso fatto. Si tratta del principio del ne bis in idem (non due volte per la medesima cosa), il quale però non è contemplato nel caso del procedimento amministrativo. «Nel nostro ordinamento aveva tuttavia argomentato il giudice Bortoluzzi sussistono sanzioni che, anche se non penali, hanno contenuto ed una funzione punitiva e quindi sostanzialmente penale, e dunque è necessario stabilire un criterio di alternatività». Secondo il Tribunale, c'era infatti «perfetta identità» tra «il delitto di omesso versamento e il correlativo illecito amministrativo-tributario commessi dalla stessa persona fisica», per cui poteva bastare una sola delle due condanne.

LE MOTIVAZIONI

Ma la Consulta non è stata di questo avviso. Nelle motivazioni del verdetto, viene ricordato che tanto la Corte europea dei diritti dell'uomo, quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea, «non ritengono ex se contraria al divieto di bis in idem la sottoposizione di un imputato a processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia già stato definitivamente sanzionato in via amministrativa», purché siano rispettate alcune condizioni. Ad esempio «la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari», nonché «di forme di coordinamento tra i procedimenti e della proporzionalità del complessivo risultato sanzionatorio». Alla fine la Corte Costituzionale ha così dichiarato la manifesta inammissibilità del ricorso. «Ne prendiamo atto e andremo a processo commenta l'avvocato Osti con la consapevolezza che per il mio cliente si trattava di una questione morale: ha dato allo Stato tutto quello che aveva».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA