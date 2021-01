SIDERURGIA

VENEZIA Il gruppo Eusider cresce ancora in Veneto acquisendo la Bidue di Melara (Rovigo), leader nella produzione di tubi saldati di alta qualità che fattura 20 milioni con una quota di export dell'80% e un ebitda del 23%. È stata la capogruppo Eusider spa a rilevare il 100% del capitale dell'azienda veneta fondata nel 1981 dalla famiglia Borghi.

Eusider è il secondo gruppo siderurgico privato indipendente e il quarto centro di servizi siderurgici in Italia con 1.258.000 tonnellate prodotte, 696,9 milioni di fatturato nel 2019 (il 31% all'estero), un ebitda di 35,7 milioni e 500 dipendenti. «Con questa operazione - ha dichiarato l'amministratore delegato Eufrasio Anghileri - continua il processo di crescita, verticalizzazione e internazionalizzazione del gruppo». Nel triennio 2017-2019 Bidue ha ottenuto risultati estremamente positivi: una media di 15mila tonnellate prodotte con fatturato di 20 milioni realizzato per l'80% all'estero (Europa, Usa, Brasile, Russia, Australia, India, Cina, Messico). I dipendenti sono 30. «Oltre che per la grande redditività e la forte internazionalizzazione - ha sottolineato l'Ad di Eusider - Bidue si caratterizza per un'elevata qualità del prodotto, come dimostrano le certificazioni Iso 9001 e Iatf 16949 per il settore automotive e Iso 14001 per la sostenibilità ambientale».

IMPIEGHI SPECIALI

«Sono molto soddisfatto di questa acquisizione che permetterà al gruppo di essere ancora più presente nel settore del tubo saldato e soprattutto in questa nicchia di tubo rivestito per impieghi speciali», afferma Antonio Anghileri, co-fondatore di Eusider Spa.

Bidue si inserisce in un sistema di aziende specializzate in specifici comparti o lavorazioni complementari dell'acciaio. Il gruppo Eusider è stato fondato nel 1979 dai fratelli Eufrasio e Antonio Anghileri, con la collaborazione di Angelo Carcianiga, è controllato dalla famiglia attraverso la capogruppo Eusider spa, posseduta al 100%. Nell'ultimo decennio insieme ai fondatori sono entrati nella gestione anche Giacomino e Maria Anghileri (che è anche vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria), figli di Eufrasio, che rappresentano la continuità della proprietà familiare. Il gruppo opera con Eusider spa (quartier generale in provincia di Lecco) e sette società controllate con un totale di 500 dipendenti. Le sedi sono 14 (una anche in provincia di Padova), per complessivi 160 mila metri quadrati coperti. Eusider conta di «chiudere l'esercizio 2020 con risultati positivi, confermando il piano di investimenti sia acquistando nuovi impianti e macchinari industriali 4.0, sia ampliando i propri stabilimenti per un controvalore di 12,5 milioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA