Eurostat: in Campania a rischio povertà il 41% della popolazione, al top in Europa

I DATIROMA Sono italiane le prime due regioni in Europa per livello di rischio povertà: nel 2018 - secondo i dati Eurostat appena pubblicati - la Campania aveva il 41,4% della popolazione a rischio di povertà, ovvero con un livello di reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali inferiore al 60% di quello nazionale, con un peggioramento significativo rispetto al 2017 quando era al 34,3%. Migliora lievemente invece la situazione della Sicilia che resta però la seconda regione in Ue per rischio di povertà (il 40,7% dei residenti)....