BRUXELLES L'intenzione di cambiare le regole per aiutare crescita e investimenti c'è, ma la possibilità di farlo realmente è ancora tutta da verificare. La Commissione europea aprirà mercoledì prossimo il cantiere della riforma del Patto di stabilità puntando a chiuderlo possibilmente entro l'autunno, in modo che il nuovo ciclo di sorveglianza dei bilanci, che comincia a ottobre, parta con nuove prospettive e i Governi possano programmare le loro leggi di stabilità contando su un appoggio maggiore da parte della Ue.

Per procedere nel modo più cauto possibile su un terreno sensibile per tutti, come primo passo Bruxelles mercoledì lancerà soltanto una consultazione tra gli Stati membri. Non descriverà le possibili alternative che la riforma potrebbe prendere, ma si limiterà ad elencare i malfunzionamenti di quelle regole che negli ultimi anni sono state criticate da tutti, sia da chi ritiene che siano troppo rigide, sia da quelli che avrebbero voluto maggiore disciplina e meno flessibilità.

La base di lavoro viene dalle argomentazioni già sollevate l'anno scorso dallo European Fiscal Board, il gruppo di esperti indipendenti incaricato dalla Ue in questi anni proprio di verificare l'applicazione del Patto. Gli esperti puntarono il dito contro il six pack e il two pack, le legislazioni che hanno rafforzato il Patto di stabilità dopo la crisi economica, perché hanno incoraggiato politiche pro-cicliche e quindi i debiti non sono scesi durante le fasi economiche buone. Inoltre, secondo loro proprio quelle regole rigide hanno incoraggiato la stretta sugli investimenti, che nemmeno la flessibilità è riuscita ad alleviare. I commissari responsabili dei conti pubblici, Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis, partiranno quindi dalla necessità di semplificare le regole, anche perché si fa troppo affidamento su indicatori non osservabili (come l'output gap e il deficit strutturale) e su dati da verificare ex post. Ci sarà - secondo quanto si apprende - anche un richiamo alla necessità di favorire gli investimenti verdi, e quindi si inviterà ad un riesame anche della flessibilità attualmente prevista dalle regole. Non è detto che la consultazione porti a quello scorporo degli investimenti verdi dal calcolo del deficit che l'Italia auspica. In realtà i Paesi dell'Eurozona restano molto divisi sulla riforma del Patto, e difficilmente si creerà un consenso su una flessibilità aggiuntiva. Più plausibile è una revisione di quella attuale, che potrebbe comunque aiutare i Paesi ad attuare il Green Deal.

