Estorsioni e usura sono un'emergenza In dieci anni denunce cresciute del 77%

L'INDAGINEVENEZIA Dal 2006 al 2016 il numero delle denunce per estorsione è aumentato del 77,2%. Lo ha calcolato la Cgia di Mestre che segnala «un vero e proprio boom». Se in termini assoluti nel 2006 c'erano state 5.400 segnalazioni alle forze dell'ordine, nel 2016 (ultimo anno in cui sono disponibili i dati) hanno raggiunto quota 9.568. Soglia, quest'ultima - secondo la Cgia -, comunque in diminuzione di 2,7 punti percentuali rispetto al risultato registrato nel 2015. «Le estorsioni - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo...