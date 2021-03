I RISULTATI

ROMA Riesce a difendere l'utile, nonostamte il netto calo, il gruppo Essilor-Luxottica nell'anno della pandemia. Questo grazie al recupero dei ricavi, nel secondo semestre dell'anno, e alle azioni di riduzione dei costi. Ora l'obiettivo, nel 2021 è raggiungere una performance «paragonabile ai livelli pre-Covid».

«Ringrazio l'attuale management per gli importanti risultati ottenuti in un anno molto difficile. Alla luce di questi risultati intendo proporre al nuovo consiglio di confermare Francesco Milleri nel ruolo di capo azienda e Paul du Saillant come suo vice», ha commentato Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica dopo i dati di bilancio 2020. «Nella prima parte dell'anno, la società e le nostre persone hanno dato prova di grande resilienza, stringendo relazioni ancora più forti con i clienti. Nella seconda metà, abbiamo cambiato passo e investito sulla ripresa», hanno sottolineato, da parte loro, Milleri e du Saillant, rispettivamente amministratore delegato e vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

Nel dettaglio, i ricavi sono stati fotografati a quota 14.429 milioni, in calo del 17% a cambi correnti e del 14% a cambi costanti, rispetto al 2019. Mentre l'utile netto reported e adjusted attribuibile agli azionisti della capogruppo è pari rispettivamente a 85 milioni (-92% a cambi correnti, 88% costanti) e a 788 milioni (-59% e -57%). La buona notizia è che il gruppo delle montature e delle lenti per occhiali, come sottolinea lo stesso quartier generale, ha evidenziato nei conti «ricavi in costante recupero tra il primo ed il secondo semestre dell'anno», con la divisione Lenses & Optical Instruments, il Retail e l'e-commerce in prima linea a spingere la ripresa. Forte il rimbalzo del margine operativo, con la generazione di cassa a 1.842 milioni che ha superato quella dell'anno precedente. Soprattutto puntando alla gestione dei costi l'utile operativo adjusted è tornato al 15,2% di incidenza percentuale sui ricavi nella seconda metà del 2020, in linea con il livello raggiunto nella seconda metà del 2019. Quanto alle sinergie e al processo di integrazione sono «in linea con i tempi previsti», afferma la società che conta di raggiungere sinergie comprese nel range tra 300 e 350 milioni di utile operativo adjusted entro la fine del 2021 e tra 420 e 600 milioni entro la fine del 2023».

Di qui la conferma anche della rotta sul dividendo. Essilux ricorda che a dicembre scorso è stato pagato un acconto sul dividendo di 1,15 per azione per l'esercizio 2020 e il cda raccomanderà agli azionisti in occasione dell'assemblea annuale del 21 maggio prossimo «di approvare il pagamento di un dividendo finale di 1,08 per azione». A loro la scelta di riceverlo in contanti o in azioni di nuova emissione

Roberta Amoruso

