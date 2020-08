OCCHIALERIA/2

MILANO Essilux cade e poi si rialza. Davanti alla Covid 19 ha dovuto abbassare le serrande ma da maggio il gruppo ha potuto vedere una solida ripartenza, mese dopo mese a seguito delle riaperture dei negozi nella maggior parte dei mercati, e rende Francesco Milleri, Amministratore Delegato e Vice Presidente di Luxottica, e Paul du Saillant, amministratore delegato di Essilor ottimisti sul 2020. L'utile operativo adjusted è positivo a 126 milioni (-91,7%) nonostante i ricavi in calo del 29% a 6.230 milioni di euro. L'utile netto adjusted1 attribuibile agli azionisti della capogruppo è stato di 7 milioni (-99%).«Data la resilienza della domanda di prodotti e servizi per la cura della vista, siamo cautamente ottimisti per il resto dell'anno, allo stesso tempo, stiamo sviluppando l'integrazione, accelerando la digitalizzazione e lanciando importanti innovazioni di prodotto che sosterranno l'evoluzione dell'intero settore» hanno commentato i manager. In particolare infatti la divisione lenses&optical «registra un costante miglioramento mese su mese tra aprile e giugno» con la vista messa a dura prova dall'intenso utilizzo dei dispositivi elettronici durante il lockdown che ha portato «a un recupero ai livelli pre-COVID per gli ordini vista osservato in media in dieci settimane nei mercati dove la riapertura è avvenuta prima, con gli ottici indipendenti che guidano il recupero e supportano il product mix in molti paesi». Alla fine di giugno, EssilorLuxottica ha riaperto tutte le fabbriche e i laboratori e circa il 90% dei suoi negozi. La Francia e l'Italia hanno mostrato una cosiddetta ripresa a V che ha portato a una crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente degli ordini del segmento vista in meno di due mesi.

