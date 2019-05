Essilux: nuova offensiva dei fondi ma la gestione è vista in crescita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA (m.cr.) Gli analisti sono convinti: la battaglia al vertice di EssilorLuxottica non dovrebbe penalizzare i conti del super gruppo degli occhiali. Ma alcuni fondi d'investimento rimangono scettici e vogliono l'allargamento del cda nell'assemblea del 16 maggio.Ieri il fondo Legal & General Investment Management ha reso noto la sua posizione: nella prossima assemblea di EssilorLuxottica «voterà a favore della risoluzione per nominare tre nuovi consiglieri presentati dalla cordata di Comgest e da Valoptec». Legal & General non ha...