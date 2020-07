IL CASO

VENEZIA EssilorLuxottica mette sotto accusa GrandVision, la catena di negozi di occhiali che sta acquisendo dal fondo Hal che controlla Safilo.

Il gruppo presieduto da Leonardo Del Vecchio ha avviato un procedimento giudiziario davanti al tribunale di Rotterdam per ottenere informazioni su come GrandVision ha gestito la crisi Covid-19 e sulle possibili violazioni di obblighi contrattuali in questo periodo di passaggio di proprietà. «Nonostante le ripetute richieste, GrandVision non ha fornito queste informazioni volontariamente, lasciando solo il ricorso alle vie legali», afferma in una nota EssilorLuxottica. Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che Essilux potesse chiedere uno sconto sul prezzo dell'acquisizione proprio a causa della crisi pandemica.

Netta la risposta: GrandVision «non è assolutamente d'accordo con le richieste di EssilorLuxottica e ha piena fiducia che saranno respinte in Tribunale». GrandVision «continua a supportare EssilorLuxottica con l'obiettivo condiviso di ottenere l'approvazione normativa per la chiusura dell'operazione entro 12-24 mesi dalla data di annuncio del 31 luglio 2019», conclude il comunicato del gruppo olandese.

L'operazione, avviata un anno fa, rappresenta la prima grande mossa di Essilux dopo la fusione: il gigante delle lenti e delle montature aggiungerebbe oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, più di 37mila dipendenti e 3,7 miliardi di fatturato pre Covid. Il costo dell'acquisizione, che dopo questa mossa appare tutta da definire, è di oltre 7 miliardi complessivi, dei quali 5,5 riconosciuti al fondo Hal per il 76% della catena, sulla quale verrà poi lanciata un'Opa residuale e tolta dalla Borsa.

TITOLO IN RIPRESA

Dopo l'annuncio dell'acquisizione avvenuto a fine luglio dell'anno scorso, il titolo della catena dei negozi di ottica ad Amsterdam era immediatamente salito vicino ai 28 euro del prezzo riconosciuto ad Hal e base per l'Opa di delisting, mentre ieri quotava 25,7 euro dopo aver recuperato valori prossimi a quelli pre emergenza Covid. L'operazione ha avuto il via libera delle autorità Antitrust competenti tranne quello cruciale della Ue, con la quale Essilux ha in corso colloqui. Il parere finale è slittato dal 20 al 27 agosto, data che potrebbe comunque ancora essere posticipata a settembre. L'Antitrust ha già fatto emergere alcune criticità tanto che si parla di una forzata cessione di negozi in Italia e in un altro Paese Ue.

EssilorLuxottica è leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituito nel 2018, il gruppo conta marchi come Ray-Ban e Oakley nell'eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut e LensCrafters nel retail ottico. Con circa 150.000 dipendenti, nel 2019 Essilux ha registrato ricavi pro forma per circa 17,4 miliardi. Nel primo trimestre di quest'anno ha segnato ricavi consolidati pari a 3,78 miliardi, - 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il gruppo deciderà in autunno se distribuire il dividendo 2019. In Italia, Luxottica ha terminato venerdì scorso la cig da Covid e sta per iniziare anche la produzione di mascherine.

