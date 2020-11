LE STRATEGIE

VENEZIA Il gigante Essilux tiene nel terzo trimestre grazie all'online, confermata l'acquisizione della catena di negozi di occhiali GrandVision, controllata come Safilo dal fondo olandese Hal. Possibile il dividendo, ma la decisione arriverà in dicembre.

I conti del terzo trimestre fotografano una EssilorLuxottica che regge alla pandemia. Tra luglio e settembre il gigante delle lenti e delle montature ha registrato ricavi consolidati per 4.085 milioni (- 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, - 1,1% a cambi costanti), «evidenziando una ripresa progressiva rispetto al secondo trimestre 2020». Nei primi nove mesi i ricavi sono a 10.315 milioni, in calo del 21,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 (- 20% a cambi costanti). «In vista della seconda ondata di pandemia di coronavirus in Europa», la società valuterà a dicembre l'opportunità di distribuire un dividendo entro fine anno anche se filtra un cauto ottimismo: c'è grande generazione di cassa.

In decisa crescita le vendite online: + 40% da inizio anno col record di 878 milioni. Nel terzo trimestre e-commerce diretto in decisa crescita spinto anche dalle piattaforme monomarca Ray-Ban.com, Oakley.com e SunglassHut.com, «tutte trainate principalmente dalle vendite di occhiali da sole e aiutate da promozioni dedicate», che hanno visto i ricavi crescere di quasi due terzi. Ottobre è stato pisitivo e la società «continua a guardare con prudente fiducia ai prossimi mesi». EssilorLuxottica conferma di essere «sulla buona strada» per realizzare sinergie da fusione comprese nel range tra i 420 e i 600 milioni entro il 2023, spiegano Paul du Saillant, Ad di Essilor, e Stefano Grassi, co-direttore finanziario di Essilux, durante la conferenza con gli analisti finanziari. Le sinergie di fatturato sono state leggermente ritardate dalla chiusura temporanea dei negozi, ma stanno gradualmente recuperando terreno e il progetto di acquisizione di GrandVision «è confermato e non è cambiato», con il percorso per l'operazione da circa 7 miliardi che attende il via libera dell'Antitrust europeo e l'appello del gruppo italo francese al Tribunale di Rotterdam che finora ha impedito l'accesso ai dati della catena olandese sulla gestione dell'emergenza Covid. I manager di Essilux confermano che le operazioni di acquisizione rimangono «parte integrante» dei piani di sviluppo.

Il gigante delle lenti e delle montature ha chiuso il trimestre con 8,8 miliardi di liquidità e investimenti a breve termine e 3,3 miliardi di indebitamento finanziario netto (comprese passività per leasing), con la disponibilità di linee di credito non utilizzate per 5,4 miliardi. «La solida situazione patrimoniale riflette anche una forte generazione di cassa nel trimestre, come risultato del contenimento dei costi e delle misure a tutela della liquidità», afferma EssilorLuxottica.

«Siamo soddisfatti della significativa inversione di tendenza registrata dalla società nel terzo trimestre e orgogliosi di tutti i nostri dipendenti che l'hanno resa possibile», commentano Francesco Milleri, vice presidente e Ad di Luxottica, e Paul du Saillant, Ad di Essilor: «EssilorLuxottica è diventata più forte, grazie alla resilienza del business ottico e al mix equilibrato di prodotti, canali e aree geografiche. Il lancio di nuovi prodotti come Stellest in Cina, una nuova lente rivoluzionaria per correggere la miopia nei bambini, o la recente partnership con Facebook per gli smart glasses, confermano come la società non abbia mai smesso di investire in innovazione. La nostra priorità rimane quella di proteggere i nostri dipendenti e mantenere il nostro impegno verso clienti e stakeholder».

