EssiLux, i ricavi in forte crescita ancor prima dell'integrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANDAMENTOPARIGI EssiLux mette da parte le tensioni sulla governance e per qualche ora lascia parlare i risultati. Anche se è presto per valutare gli effetti dell'integrazione, va segnalato che il gruppo ha continuato a crescere in tutte le aree di business. Il primo trimestre ha così registrato ricavi per 4,2 miliardi (+7,5%) e nei prossimi trimestri il gruppo prevede di «beneficiare dello sviluppo di importanti innovazioni, di una crescita organica sostenuta, dei primi ritorni dai piani di integrazione e del progressivo aumento di...