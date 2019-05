EssiLux, funziona la tregua tra i soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ASSEMBLEAROMA L'assemblea dei soci di EssilorLux conferma la tregua siglata nei giorni scorsi fra gli azionisti e respinge come previsto la richiesta dei fondi di far entrare due nuovi consiglieri nel cda, sebbene gli investitori istituzionali hanno votato abbastanza compatti contro l'indicazione data dai due soci principali del colosso degli occhiali, la Delfin di Leonardo Del Vecchio, e Valoptec, il veicolo che riunisce i dipendenti e i dirigenti francesi di Essilor. Le percentuali di voto espresse per la nomina dell'americana Wendy Lane...