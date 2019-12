Essilux, frode da 190 milioni in Asia

IL CASO

MILANO Una classica ma enorme frode a base di fatturazioni false e fornitori fittizi in uno stabilimento di Essilor International in Thailandia potrebbe portare un impatto negativo fino a 190 milioni sui conti 2019 di EssilorLuxottica. Immediato l'effetto in Borsa, con un calo finale del 3% a Parigi ma anche con un titolo che si trova vicino ai massimi storici: l'effetto vendite è stato quindi naturale, ma non particolarmente ingente.

Notevole invece la dimensione delle «attività finanziarie fraudolente», così come definite dal gigante delle lenti e delle montature per occhiali: una frode che dai primi accertamenti appare piuttosto recente e proseguita per un lasso di tempo abbastanza limitato. L'impatto finanziario atteso potrebbe anche ridursi per effetto di eventuali rimborsi assicurativi, ritorni dalle azioni legali e recuperi di altre somme attualmente congelate su vari conti bancari.

L'effetto della frode, secondo quanto riferisce la società, sarà registrato nei risultati operativi di quest'anno e sarà trattato come un fattore di aggiustamento per determinare i valori adjusted dell'esercizio. Il gruppo sta svolgendo indagini serrate e perseguendo tutte le possibili iniziative per cercare di recuperare i fondi indebitamente sottratti e mitigare l'impatto della vicenda, con tutti i dipendenti che risultano coinvolti nelle attività fraudolente che sono stati licenziati.

Essilor International, la parte di origine francese del gruppo nel quale Leonardo Del Vecchio ha fuso la sua Luxottica, ha introdotto inoltre ulteriori controlli interni in tutto il mondo per rafforzare i protocolli di sicurezza esistenti. Il cda della holding EssilorLuxottica è informato e «monitorerà attentamente la situazione con il supporto di advisor esterni», esaminando «eventuali ulteriori iniziative affinché tali attività fraudolente non si ripetano in futuro». Nei fatti significa che si accelererà sul controllo finanziario integrato, mentre - pur in presenza di qualche malumore da parte dei fondi, specie dello statunitense ThirdPoint che ha recentemente investito oltre 600 milioni nel gruppo - non sono attesi impatti immediati sulla governance o sui manager di primo livello. Con la ricerca dell'amministratore delegato che ha tempo ancora un anno per concludersi.

Nel frattempo è stata un successo l'apertura dell'azionariato ai dipendenti italiani, che hanno risposto in massa all'offerta del gruppo guidato da Leonardo Del Vecchio: più del 67% del personale della società regina dell'occhialeria ha infatti acquistato almeno mezza azione, dimostrando di credere nel recente matrimonio imprenditoriale. Percentuali ancora più alte quelle registrate negli storici stabilimenti bellunesi. L'iniziativa risale allo scorso novembre - dal 4 al 22 - e ha coinvolto per la prima volta gli oltre 12mila dipendenti di tutte le sedi italiane e dei negozi di Luxottica sempre d'Italia. Tra sede direzionale di Milano, fabbriche sul territorio e negozi Salmoiraghi&Viganò, l'adesione complessiva si è attestata al 68%. Negli stabilimenti bellunesi, dove l'azienda è nata e dove risiede la metà della popolazione italiana coinvolta dal piano, i sì alla proposta hanno superato l'85% nel mondo impiegatizio in linea con il medesimo risultato di Milano e il 70% tra gli operai. Oltre il 90% dei sottoscrittori Luxottica, inoltre, ha optato per il massimo delle azioni acquistabili, ovvero quattro a cui aggiungere le quattro regalate dall'azienda.

