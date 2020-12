IL CASO

VENEZIA Leonardo Del Vecchio sta analizzando con attenzione la situazione e potrebbe rivedere l'acquisizione da 7,3 miliardi della catena olandese di negozi per occhiali GrandVision. La notizia, rimbalzata nei giorni scorsi anche sull'agenzia internazionale Bloomberg, ha messo in movimento i mercati. Ieri ad Amsterdam il titolo GrandVision ha segnato un calo deciso del 3,47% come ultimo prezzo. Meglio è andata per EssilorLuxottica: -0,46%.

Secondo Bloomberg, Essilux potrebbe far marcia indietro nell'operazione lanciata nell'estate 2019, sia a causa della scarsa trasparenza su come l'azienda ha affrontato la crisi provocata dalla pandemia, sia per la gestione del canale online. Non aiutano, inoltre, le numerose cause legali in corso tra le due aziende. Sempre secondo Bloomberg, EssiLux vede ancora il razionale strategico dell'operazione, ma sta valutando le proprie opzioni, inclusa l'idea di rinegoziare l'accordo o di ritirarsi dall'operazione (che prevede una clausola di uscita di 400 milioni). Per alcuni analisti, la minaccia di ritirarsi dell'acquisizione potrebbe essere una strategia per spingere il fondo Hal, che ha in portafoglio anche Safilo ed è controllato dalla famiglia miliardaria olandese Van der Vorm, a scendere a compromessi e rivedere il prezzo dell'operazione, nata quando il Covid non esisteva. La pandemia, spingendo le vendite online, salite del 40% per Essilux nei nove mesi, ha certamente reso meno appetibile l'acquisto di una catena con più di 7mila negozi fisici e i cui conti 2020 risentiranno degli effetti della pandemia. Le riflessioni di Essilux si inseriscono in un quadro di rapporti difficili tra le parti. Il gruppo italo-francese, che ha come primo azionista Del Vecchio, contesta a GrandVision di avergli negato l'accesso alle informazioni sulla gestione del business durante l'emergenza e sulla causa, dopo una sentenza di primo favorevole agli olandesi, pende l'appello. Dal canto loro GranVision e Hal hanno promosso un arbitrato internazionale per chiedere che venga accertata la correttezza del loro operato.

L'ESEMPIO VUITTON

Voci di una rinegoziazione delle condizioni di acquisizione circolano ormai da mesi negli ambienti finanziari, rafforzate anche dalla vicenda della maison del lusso Lvmh, riuscita a rivedere le condizioni di acquisizioni di Tiffany, trattando uno sconto sul prezzo. Nel corso dell'ultima conference call con gli analisti, l'Ad di Essilor, Paul du Saillant, aveva cercato di mettere un punto: «L'operazione su Grandvision andrà avanti senza cambiamenti». Anche gli analisti di Equita ieri hanno commentato che le notizie riportate da Bloomberg «aggiungono poco a quanto già noto. L'intensificarsi dei rumours, incluse le indiscrezioni su nuove acquisizioni nel retail da parte di EssiLux, segnalano un aumentato sforzo negoziale per il completamento dell'affare». Gli esperti ritengono che lo scenario potrebbe chiarirsi nel corso dei prossimi mesi. «L'acquisizione di GrandVision a nostro avviso rimane un'opzione interessante capace di creare valore per il gruppo», hanno aggiunto. La raccomandazione sulle azioni di Essilux da parte di Equita rimane di Buy (comprare) con target di prezzo a 135 euro, pur mettendo in conto che nel caso in cui l'acquisizione di GranVision vada in porto i multipli scenderebbero leggermente.





