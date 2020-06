L'ACQUISIZIONE

MILANO Essilorluxottica conferma la sua proposta di acquisizione da 7,3 miliardi per GrandVision anche dopo che l'Antitrust europeo ha comunicato dei rilievi preliminari sull'operazione e il forte calo delle vendite per l'emergenza sanitaria da Coronavirus accusato dal gruppo con sede in Olanda. Lo afferma l'agenzia Bloomberg, secondo cui il gruppo delle lenti e delle montature è concentrato soprattutto sulle risposte da dare all'Antitrust di Bruxelles, una cui decisione finale è attesa per agosto. In questi casi la Commissione si muove generalmente per avere delle concessioni da parte dell'acquirente, che potrebbe cedere qualche asset per concludere le operazioni annunciate.

Il titolo Essilux ha chiuso in Borsa a Parigi in calo del 2,6%, GrandVision sul listino di Amsterdam in rialzo dello 0,8%.

Secondo il Financial Times, le autorità di regolazione Ue «hanno formalmente reso note le loro preoccupazioni» per il fatto che «la prevista fusione di Essilor-Luxottica con GrandVision possa danneggiare la concorrenza». Nello specifico, «i funzionari dell'Ue sono preoccupati che l'accordo possa portare a una riduzione della concorrenza nel mercato all'ingrosso di occhiali e lenti, e nella fornitura al dettaglio di prodotti ottici» Secondo quanto riporta Ft, Essilor-Luxottica dovrà rispondere alle preoccupazioni per iscritto entro la fine del mese, mentre la Commissione Ue ha tempo fino al 13 agosto per prendere una decisione sulla fusione. L'indagine approfondita dell'Antitrust europeo era stata avviate il 6 febbraio scorso.

Una decina di giorni fa il gruppo degli occhiali frutto della fusione tra la francese e la Luxottica di Leonardo Del Vecchio - primo azionista della società - aveva lanciato un'emisisone obbligazionaria di grande successo. La domanda per il bond, 3 miliardi divisi in tranche a 3,6, 5,6 e 8 anni, ha raggiunto un picco di circa 11 miliardi di euro. I proventi di questa emissione, spiega in una nota il gruppo, «permetteranno di finanziare le generali finalità aziendali». Il rendimento delle tre tranche del bond è rispettivamente lo 0,255% quella in scadenza nel 2024, lo 0,443% quella con scadenza 2026 e lo 0,566% l'emissione con scadenza 2028.

Il colosso dell'occhialeria ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 7,4% a 17,39 miliardi. L'utile lordo industriale adjusted si è attestato al 62,6% delle vendite, mentre l'utile operativo adjusted è stabile al 16,2% a 2.812 milioni. L'utile netto attribuibile agli azionisti della capogruppo adjusted è pari a 1,938 miliardi, in aumento del 9,2% rispetto all'anno precedente.

